奧克蘭(屋崙)聯合校區14間學校的教師,週五響應walkout聯合罷工行動,抗議薪資問題。

這是奧克蘭Skyline高中週五早上7時半開始,教師們在學校舉行示威的情況,罷工行動獲得奧克蘭14間學校的教師共同響應。

這些教師和奧克蘭聯合校區的合約在去年10月到期,教師們要求未來四年加薪23%,好讓他們的收入能達到阿拉米達縣教師收入中位數的水準。

Bay City News報導指,有參與罷工的教師表示,校區已經從州府撥款獲得13%的加薪,裁員一百位員工,並且增加27個高層行政職位。

該教師又抨擊校區過度花費,斥資670萬支付給外面的顧問費,校區並非破產,而是沒有將教師的薪酬列為優先。

週五的walkout罷工行動並非工會授權的活動,而奧克蘭聯合校區尚未對事件做出回應。

