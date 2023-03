【灣區新聞】奧克蘭華埠多間商舖被爆竊 最少7間商舖受影響（視頻）

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠多間商舖週四凌晨被人爆竊,在奧克蘭華埠8街,最少有7間商舖不是玻璃被打破,就是鐵閘被撬開。

相片可見,被爆竊的店舖內有搜掠過的跡象,雜物和硬幣散落一地,淩亂不堪,亦有商戶的夾萬遭到破壞,甚至有收銀機的錢櫃被人留在街邊。

屋崙華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)同警方溝通過之後,他說案發前閉路電視已經拍到有3架車近期在華埠出現,這幾批人都是有組織犯案。

陳錫澎說:「他去到後知道夾萬在那裡,然後用燒焊工具去進行燒焊,去打開夾萬,這一群人是有備而來的,還有他們知道那段時間可能不夠巡邏,所以通常他們估計是3點至6點左右。」

陳錫澎亦提到罪案增加,第一和警察近日人手調動有關,二來和新任地檢官Pamela Price,對罪犯採取寬鬆態度有關。

陳錫澎說:「現在這個新的地檢官,她競選前最大的口號,是要將25歲以下犯案的人,盡量不把他們囚禁在監獄,還有將很多重罪變成輕罪。」

屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮表示,這晚所有商戶損失超過十萬,而警方向他表示,奧克蘭華埠的罪案率其實有下降。

莊錦鎮說:「也不是說我們華埠忽然變得危險,他說如果和上年和前年比較,現在還是比較安全的,罪案率有下降的趨勢。」

莊錦鎮表示,只是希望在半夜幾個小時有警員巡邏,希望奧克蘭警方能加派巡邏,但就有點難度,若屋崙警方不可行,他就會向Alameda縣警尋求協助。

莊錦鎮說:「現在奧克蘭警方在華埠有9個加班警員,如果再要求更多的話,會有一點難度。」

本台嘗試聯絡被爆竊的商戶,但他們都不願接受訪問。

