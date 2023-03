【灣區新聞】北灣Novato市山泥傾瀉導致馬路裂開變形

【KTSF 張擎鳳報導】

在北灣Marin縣Novato市一場山泥傾瀉,令一條路裂開變形。

山泥傾瀉發生於週二晚,導致Novato市101號公路旁的Redwood大道裂開變形,工作人員正在山坡上評估情況。

上一場風暴導致山泥傾瀉,太平洋煤電公司(PG&E)和北Marin水務局的工作人員正評估情況,以決定下一步行動。

工作人員希望防止山泥進一步下滑,山泥傾瀉導致道路彎曲凸起,和毀壞了一根電線桿。

PG&E表示,有兩條天然氣管道在下面,一條被埋在泥漿下面,他們需要減少泥漿對管道的壓力。

由於附近沒有房屋,因此不需要疏散居民,但這條路是進入Olompali州立公園的唯一道路。

公園管理主任Vince Anibale說:「目前沒有車輛可進入,在道路修復前,單車道或道路附近都不能用,所以公眾將無法進入公園。」

目前工作人員還沒確定他們何時完成這條路的修復工作。

