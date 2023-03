【全國新聞】紐森宣佈解除加州部分用水限制

【KTSF 朱慧琪報導】

加州經歷三年嚴重乾旱後,州長紐森週五宣佈解除加州部分用水限制,但並不代表加州已走出乾旱。

近期一系列的風暴侵襲加州,使水庫補水,解決了部份加州嚴重乾旱的問題。

州長紐森週五宣佈解除加州某些用水限制,不再要求市民自願減少15%的用水量,為2,700萬人和很多農民供水的地方水務局今年的供水量,將比去年增加一倍。

這些水務局將獲得所需用水量的75%,而去年只得到了5%,原因是由於加州經歷自1896年有記錄以來最乾旱的三年,對很多市民來講,意味著不需要再限於在一週中特定一天澆灌草坪,而其他限制仍然實施,包括禁止企業澆灌裝飾草坪等。

自去年12月以來,有12個強勁大氣河風暴侵襲加州,山區積雪量比4月1日平均水平,高出223%<兩倍以上,大部分積雪並將在未來幾個月內融化,導致洪水威脅下游的風險上升。 (Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有,不得轉載。