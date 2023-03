【KTSF】

紐約曼克頓華埠一棟公寓樓週五發生三級火,10人受傷。

事發於Mott街一棟5層高的公寓樓宇,消防表示,一間禮品店街舖首先起火,火勢迅速蔓延至樓上的公寓,火場冒出大量濃煙。

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 47 Mott Street in Manhattan. Operations are ongoing. pic.twitter.com/IQRVHY4kfe — FDNY (@FDNY) March 24, 2023

消防員疏散了數十名居民,事件中有十人受傷,包括8名消防員。

大火已救熄,起火原因仍在調查中。

