Hyundai和Kia召回57萬輛SUV和小型貨車 有著火風險

【KTSF 梁展穎報導】

由於某些Hyundai和Kia車輛的車尾拖鈎線路出現故障會著火,車廠召回修理57萬架SUV和小型貨車,車廠呼籲車主停泊車輛在室外,遠離房屋,直到修理好,以免發生火警。

受影響的車輛型號包括2019到2023年的Santa Fe、2021到2023年的Santa Fe Hybrid、2023年的Santa Fe Plug-in hybrid,和2022到2023年的Santa Cruz。

受影響的Kia型號是2022到2023年的Carnival minivan。

這些車輛的拖鈎線路,都是原廠或是由車行安裝的。

Hyundai及Kia引述聯邦安全監管機構說,水可以流入拖車鈎設施的電路板,引起短路,就算關掉引擎,都會有火警風險。

Hyundai透露,到目前為止,有一宗火警和五宗過熱意外,但沒有人受傷。

維修故障的程序是如下,首先車行需要拆除保險絲,和拖鈎線路的電腦程式,之後會安裝新的保險絲,和加長電線及一個更完善及防水的連接器。

車主將會在5月16日起收到通知

去年Hyunda的車輛亦發生類似的故障,所以召回修理超過24萬5千架2020年到2022年出廠的Palisade的SUV。

