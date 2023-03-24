Hyundai和Kia召回57萬輛SUV和小型貨車 有著火風險

【KTSF 梁展穎報導】
由於某些Hyundai和Kia車輛的車尾拖鈎線路出現故障會著火，車廠召回修理57萬架SUV和小型貨車，車廠呼籲車主停泊車輛在室外，遠離房屋，直到修理好，以免發生火警。
受影響的車輛型號包括2019到2023年的Santa Fe、2021到2023年的Santa Fe Hybrid、2023年的Santa Fe Plug-in hybrid，和2022到2023年的Santa Cruz。
受影響的Kia型號是2022到2023年的Carnival minivan。
這些車輛的拖鈎線路，都是原廠或是由車行安裝的。
Hyundai及Kia引述聯邦安全監管機構說，水可以流入拖車鈎設施的電路板，引起短路，就算關掉引擎，都會有火警風險。
Hyundai透露，到目前為止，有一宗火警和五宗過熱意外，但沒有人受傷。
維修故障的程序是如下，首先車行需要拆除保險絲，和拖鈎線路的電腦程式，之後會安裝新的保險絲，和加長電線及一個更完善及防水的連接器。
車主將會在5月16日起收到通知
去年Hyunda的車輛亦發生類似的故障，所以召回修理超過24萬5千架2020年到2022年出廠的Palisade的SUV。
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