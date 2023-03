【KTSF】

東灣Hercules警方在追捕一輛被盜的汽車時,疑犯駕駛的偷車與另一輛汽車相撞,導致車上的一名母親死亡,而一對6歲的雙胞胎男孩則受傷,其中一名男童傷勢危殆。

本地KPIX電視台報導指出,週四晚7點幾,Hecules警方收到Contra Costa縣警的通知,一輛Mazda SUV偷車,朝著Hercules方向行駛,當地警方在附近Rodeo社區發現偷車,並與疑犯展開追逐。

肇事汽車在Willow Ave與一輛Nissan汽車相撞,車內31歲母親當場死亡,而她的一對6歲雙生兒子則受傷,要送院治療,其中一名男童情況危殆。

警方拘捕了20歲肇事司機,他是Vallejo居民,他面對駕駛過失殺人,以及拒捕過程中導致他人死亡和嚴重受傷的控罪。

