【KTSF】

灣區未來幾個早上將會很寒冷,最冷是星期日早上,另一股較強的風暴,將於下星期一抵達。

國家氣象局的氣象學家表示,一股來自太平洋的低氣壓,下星期一晚抵達灣區,預測星期一晚到星期三會有風雨。

氣象局表示,下星期的風暴不是大氣河,但仍然強勁,目前未清楚會有多少降雨,以及會有多大風。

另外,星期五、星期六及星期日早上將會很寒冷,北灣、內陸地區最低氣溫低至冰點或更冷,星期日早上廣泛地區只得華氏30多度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。