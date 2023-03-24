【灣區新聞】舊金山市議員建議撥款5千萬 落實補償非裔社區的工作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山（三藩市）研究因為歷史因素補償非洲裔社區的草案，灣景區市議員華頌善（Shamann Walton）建議在市府預算增加一項5千萬的額外撥款項目，設立正式的補償辦公室，開始第一階段的補償工作。

華頌善在週二的市議會中提出，在市府預算的一般基金中，增加5千萬來開始具體落實補償非洲裔社區的工作。

華頌善說：「這項額外撥款將只用在補償項目上，這將確保在現財政年度有這筆錢，而我們在將取得最終的賠償報告，這筆款額先用來設立補償辦公室，這已經是初步報告中的一項建議，和其他附加，可以是

市議會最終通過的補償項目。」

週二的市議會中，就有一個舊金山居民說出她多年來面對的種族歧視，導致生活陷入困境的問題，這名女子在被診斷患有癌症之後，後來因為涉及大麻被捕，後來失去在Fillmore區所擁有的房屋。

市民說：「我全家被逼遷離Fillmore區，在科技界找工作面對種族歧視，我是退伍軍人也很難找到幫助，在市府找工作也面對種族歧視，市府的種族平等計劃，和幫助人們戒毒的計劃無效，市府執法同樣歧視，可負擔房屋項目也沒有在非洲裔社區發揮作用。」

華頌善的額外預算撥款項目暫時有三個市議員支持，將交由撥款委員會審議。

代表日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）還沒有表態是否會支持這項撥款，但是他也指出，大家必須理性的看待補償報告。

殷嘉立說：「很多人關注媒體中提到，補償報告中的一些包括派現金的項目，我想大家不應該把焦點放在一個非常不可能會落實的項目上，因為我們面對預算方面的限制，但可以看的是其他100項建議，這些建議中有一些是非常合理的，尤其是在面對歧視的非洲裔社區投資方面。」

殷嘉立也在週二的市議會中提出的決議案，承認125年前華裔黃金德的訴訟，黃金德在舊金山出世，但是去了一趟中國之後，在回來美國的時候，因為排華法而不能入境，中華總會館介入提出訴訟，最終由美國最高法院裁定並肯定黃金德是美國人的身份。

殷嘉立說：「這事件最終告上美國最高法院，裁定所有在美國出生的人，永遠都會是美國人。」

針對往後是否會提出關於華裔因為排華法，可能涉及的補償問題，殷嘉立表示，要看其他華裔市議員如何看待這議題。

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