【灣區新聞】舊金山市議員建議撥款5千萬 落實補償非裔社區的工作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山(三藩市)研究因為歷史因素補償非洲裔社區的草案,灣景區市議員華頌善(Shamann Walton)建議在市府預算增加一項5千萬的額外撥款項目,設立正式的補償辦公室,開始第一階段的補償工作。

華頌善在週二的市議會中提出,在市府預算的一般基金中,增加5千萬來開始具體落實補償非洲裔社區的工作。

華頌善說:「這項額外撥款將只用在補償項目上,這將確保在現財政年度有這筆錢,而我們在將取得最終的賠償報告,這筆款額先用來設立補償辦公室,這已經是初步報告中的一項建議,和其他附加,可以是

市議會最終通過的補償項目。」

週二的市議會中,就有一個舊金山居民說出她多年來面對的種族歧視,導致生活陷入困境的問題,這名女子在被診斷患有癌症之後,後來因為涉及大麻被捕,後來失去在Fillmore區所擁有的房屋。

市民說:「我全家被逼遷離Fillmore區,在科技界找工作面對種族歧視,我是退伍軍人也很難找到幫助,在市府找工作也面對種族歧視,市府的種族平等計劃,和幫助人們戒毒的計劃無效,市府執法同樣歧視,可負擔房屋項目也沒有在非洲裔社區發揮作用。」

華頌善的額外預算撥款項目暫時有三個市議員支持,將交由撥款委員會審議。

代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)還沒有表態是否會支持這項撥款,但是他也指出,大家必須理性的看待補償報告。

殷嘉立說:「很多人關注媒體中提到,補償報告中的一些包括派現金的項目,我想大家不應該把焦點放在一個非常不可能會落實的項目上,因為我們面對預算方面的限制,但可以看的是其他100項建議,這些建議中有一些是非常合理的,尤其是在面對歧視的非洲裔社區投資方面。」

殷嘉立也在週二的市議會中提出的決議案,承認125年前華裔黃金德的訴訟,黃金德在舊金山出世,但是去了一趟中國之後,在回來美國的時候,因為排華法而不能入境,中華總會館介入提出訴訟,最終由美國最高法院裁定並肯定黃金德是美國人的身份。

殷嘉立說:「這事件最終告上美國最高法院,裁定所有在美國出生的人,永遠都會是美國人。」

針對往後是否會提出關於華裔因為排華法,可能涉及的補償問題,殷嘉立表示,要看其他華裔市議員如何看待這議題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。