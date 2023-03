【財經新聞】加州6大汽車保險公司料今年加保費（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州保險專員Ricardo Lara批准了加州最大的保險公司State Farm加保費,這意味著加州前6大汽車保險公司,將在今年加保費。

Lara上週批准了State Farm總共加保費2.6億元,這標誌著加州前6大汽車保險公司,在今年會同步加保費總計超過10億。

這些公司為加州約48%的投保車輛提供保險,最受影響的是低收入工人,因為獲得批准的部份計劃,是根據工作類別來計算保費率,令他們要支付較高的保費率,比那些有高等學歷的投保人高出25%。

消費者監督機構認為此舉並不合理,因為根據選民通過的加州103號提案,保險公司加價必須有理有據,並必須得到加州保險部的預先審批。

這項在1988年提出法案,目的就是要阻止保險公司當時加價20%。

消費者監察組織Consumer Watchdog因此抨擊加州保險專員向保險公司的壓力屈服,快速批准大幅加保費,等如製造短路令公眾依法,不能實施監督,法律規定加價7%起,就要接受公眾的檢視。

消費者監察組織的分析指,State Farm誇大虧損,提出6.9%的保費加幅,共2億6370萬,平均每個投保人要多支付71元。

美國消費者聯合會以及民權組織Center for Justice and Democracy最近的一項研究也指出,商業保險公司,很大程度上歪曲了他們的實際損失。

在上週Consumer Watchdog提交了一份請願書,要求就Infinity Insurance Company舉行聽證會,請願書指該公司誇大了預期損失,導致了誇大的加價要求。

另外,Consumer Watchdog也指出,一些保險公司至今尚未退還客戶在疫情初期多收的保費,當時民眾很少開車,也很少發生事故。

