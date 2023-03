【KTSF】

當舊金山(三藩市)灣區正從週二的風雨中恢復過來時,氣象學家正密切留意下一場風暴,預計下周初將再次有風雨席捲加州。

國家氣象局的氣象局學家表示,下週又是一場大雨和大風,當局預測,下一個風暴帶來的第一場降雨,可能會在週一晚上到達北灣,然後蔓延到整個灣區,並持續到週二,甚至週三。

灣區到時可能會出現幾英吋的降雨,尤其是在地勢較高的地區。

