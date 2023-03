【KTSF】

東灣Alameda縣水務局週四宣布,4月起將不再徵收乾旱附加費,灣區在歷經多個月來歷史性的降雨量後,Alameda縣水務局宣布4月起將不再酌收乾旱期間的附加費用。

該費用是在2022年3月起,向用戶以每748加侖0.787元的附加費用,在今年3月升至0.82元。

Alameda縣水務局也透露,該費用已產生1,160萬元,用來支付供水、營運和其他設施改善的成本。

雖然不再徵收乾旱附加費用,但是在乾旱期間設立的用水限制依然有效,包括限制游泳池的排水和重新注水、禁止使用裝飾性噴泉,還有在發現漏水和破損後,72小時內不修復就面臨法國。

另外也禁止在降雨量只有0.25英寸後的8小時內沖洗車道和灌溉草地。

