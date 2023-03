【全國新聞】暴風雨席捲南加州 部份地區帶來破紀錄降雨量（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一場暴風雨週二席捲南加州部份地區,帶來破紀錄降雨量,加州週三繼續有暴雨。

國家氣象局週二對洛杉磯縣、Riverside縣、橙縣和聖地牙哥縣發布強風預警,龍捲風在週三早上降落南加州。

一個航拍的片段顯示,一座位於Montebello的樓宇,屋頂被強風撕開,Montebello是加州南洛杉磯縣的一座城市,亦是洛杉磯市的住宅和工業區,片中可見屋頂的一部份散落在停車場,當局指,至少有五座建築物受損,和至少有一個人受傷,國家氣象局正在評估損失。

國家氣象局亦表示,週三晚上,南加州下雨的機率會減少,從週四起天氣轉晴。

記者週三下午在洛杉磯的Monterey Park見到雨勢明顯較週二小,但天空依然陰沉,路上仍然充滿積水,比較濕滑,在當地也見到排水不足的問題。

住在南加州的關女士表示,家門外在水浸的問題。

關女士說:「昨日很大雨,今日早上也很大雨,你看看這兒已經水浸了,我路也走不了,原本車是停在這兒的,是雨太大,要停開一點,這幾日的避雨措施,少外出以及帶雨傘。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。