【全國新聞】暴風雨席捲南加州 部份地區帶來破紀錄降雨量（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一場暴風雨週二席捲南加州部份地區，帶來破紀錄降雨量，加州週三繼續有暴雨。

國家氣象局週二對洛杉磯縣、Riverside縣、橙縣和聖地牙哥縣發布強風預警，龍捲風在週三早上降落南加州。

一個航拍的片段顯示，一座位於Montebello的樓宇，屋頂被強風撕開，Montebello是加州南洛杉磯縣的一座城市，亦是洛杉磯市的住宅和工業區，片中可見屋頂的一部份散落在停車場，當局指，至少有五座建築物受損，和至少有一個人受傷，國家氣象局正在評估損失。

國家氣象局亦表示，週三晚上，南加州下雨的機率會減少，從週四起天氣轉晴。

記者週三下午在洛杉磯的Monterey Park見到雨勢明顯較週二小，但天空依然陰沉，路上仍然充滿積水，比較濕滑，在當地也見到排水不足的問題。

住在南加州的關女士表示，家門外在水浸的問題。

關女士說：「昨日很大雨，今日早上也很大雨，你看看這兒已經水浸了，我路也走不了，原本車是停在這兒的，是雨太大，要停開一點，這幾日的避雨措施，少外出以及帶雨傘。」

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