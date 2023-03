【KTSF】

San Mateo縣政府宣布4月1日起,縣內非城市管轄地區的最低工資將會提高至16.5元。

San Mateo縣的非城市管轄地區,包括Burlingame Hills、North Fair Oaks及West Menlo Park等。

這些地區的所有公司,必須向每週工作最少兩小時的員工支付16.5元的時薪,這個數目比加州的最低時薪高1元。

當局指,最低工資可以保障區內從事快餐、農業及其他低工資的僱員的收入,當局也將會確保勞資雙方都知道新的最低時薪規定。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。