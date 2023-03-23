【全國新聞】Harvey Weinstein性侵案華裔受害人談Me Too運動（二）

【KTSF 萬若全報導】

上集報導，華裔女子趙蘊蔚控訴好萊塢著名製片人Harvey Weinstein性侵，經過數十年的沉默，趙蘊蔚決定站出來，她說是Me Too運動給了她力量。

趙蘊蔚說：「我認為Me Too運動給了女性力量，舉報她們老闆的壞行為，你不再被忽視，不再被視為”反正你跟他上床是為了錢”，這種老舊態度不再被允許。」

趙蘊蔚1998年擔任Harvey Weinstein的助理，在威尼斯影展一次商務旅行中，她聲稱Weinstein試圖性侵她，由於擔心家人的安危，趙蘊蔚沉默了20多年，在#MeToo運動之後，決定站出來控訴Weinstein。

趙蘊蔚說：「是的，我在紐約接受採訪，被要求在那裡作證，但最終沒作證，然後我上了板條在洛杉磯作證，卻再次沒在審判當天被傳喚，但我當然有證詞給紐約和洛杉磯的地檢官，當時我絕對願意作證。」

趙蘊蔚在審判中擔任不作控訴的配角證人，也就是說，這意味著Weinstein在該案中面臨的指控，並非源於她的陳述，但是在審判中，為支持證人的指控而作證，以確立被告多年來的行為模式。

趙蘊蔚說：「在女人的職業生涯中，會有多次在晚上與某個男人單獨待在一個房間裡，你確實感到危險，感到那地方是你不想去的，也感到情況不受你控制，正如我所說，你和性侵犯之間的唯一事情，就是你有能力說不，而他們也願意接受，此所以我們需要Me Too運動，因為它不在於把怪物們關進監獄，因為這已發生在Harvey Weinstein身上，Me Too運動不是關於那個，它是關於教育男人和女人，在工作場所、家庭、整個社會中，了解這些涉及同意（做某事）、尊重他人和有關身體自主的概念。」

趙蘊蔚說，自從發起Me Too運動，大家了解到在權力失衡的情況下，如果沒有獲得對方同意，強迫別人就範，那就是侵犯。

趙蘊蔚說：「我認為我們現在理解得較好了，我們知道不必把女人扔到牆上，並扯掉她的衣服，這就是強迫，這是要說（若不就範），她們會失去工作或生計，或者威脅要告訴她們的丈夫，所有這些都是一種脅迫形式，不一定是身體暴力，但仍然是一種脅迫。」

當年趙蘊蔚對Weinstein說不，跟公司提出控訴，就注定她會失去工作，甚至無法在電影界立足。

相關報導

【全國新聞】Harvey Weinstein性侵案 華裔助理講述親身經歷（一）

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。