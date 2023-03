【全國新聞】Harvey Weinstein性侵案華裔受害人談Me Too運動（二）

【KTSF 萬若全報導】

上集報導,華裔女子趙蘊蔚控訴好萊塢著名製片人Harvey Weinstein性侵,經過數十年的沉默,趙蘊蔚決定站出來,她說是Me Too運動給了她力量。

趙蘊蔚說:「我認為Me Too運動給了女性力量,舉報她們老闆的壞行為,你不再被忽視,不再被視為”反正你跟他上床是為了錢”,這種老舊態度不再被允許。」

趙蘊蔚1998年擔任Harvey Weinstein的助理,在威尼斯影展一次商務旅行中,她聲稱Weinstein試圖性侵她,由於擔心家人的安危,趙蘊蔚沉默了20多年,在#MeToo運動之後,決定站出來控訴Weinstein。

趙蘊蔚說:「是的,我在紐約接受採訪,被要求在那裡作證,但最終沒作證,然後我上了板條在洛杉磯作證,卻再次沒在審判當天被傳喚,但我當然有證詞給紐約和洛杉磯的地檢官,當時我絕對願意作證。」

趙蘊蔚在審判中擔任不作控訴的配角證人,也就是說,這意味著Weinstein在該案中面臨的指控,並非源於她的陳述,但是在審判中,為支持證人的指控而作證,以確立被告多年來的行為模式。

趙蘊蔚說:「在女人的職業生涯中,會有多次在晚上與某個男人單獨待在一個房間裡,你確實感到危險,感到那地方是你不想去的,也感到情況不受你控制,正如我所說,你和性侵犯之間的唯一事情,就是你有能力說不,而他們也願意接受,此所以我們需要Me Too運動,因為它不在於把怪物們關進監獄,因為這已發生在Harvey Weinstein身上,Me Too運動不是關於那個,它是關於教育男人和女人,在工作場所、家庭、整個社會中,了解這些涉及同意(做某事)、尊重他人和有關身體自主的概念。」

趙蘊蔚說,自從發起Me Too運動,大家了解到在權力失衡的情況下,如果沒有獲得對方同意,強迫別人就範,那就是侵犯。

趙蘊蔚說:「我認為我們現在理解得較好了,我們知道不必把女人扔到牆上,並扯掉她的衣服,這就是強迫,這是要說(若不就範),她們會失去工作或生計,或者威脅要告訴她們的丈夫,所有這些都是一種脅迫形式,不一定是身體暴力,但仍然是一種脅迫。」

當年趙蘊蔚對Weinstein說不,跟公司提出控訴,就注定她會失去工作,甚至無法在電影界立足。

