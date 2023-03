【全國新聞】洛杉磯聯合校區幾萬名教職員週三續罷課

【KTSF 張擎鳳報導】

由於勞資合約談判陷入僵局,洛杉磯聯合校區幾萬名教職員從週二開始為期三天的罷工,導致全國第二大的校區繼續停課。

洛杉磯聯合校區幾萬個教職員,要求校區尊重他們的付出和努力,為教職員加人工和加派人手。

洛杉磯聯合校區總監Alberto M. Carvalho指責,代表約3萬名教職員和其他人員的工會拒絕談判,他說準備好隨時同工會討論勞資合約。

工會會員Blanca Gallegos說:「我們繼續與第三方調解,校區總監若願意滿足員工的要求,我們將推進談判。」

工會透露,校區的人員平均薪水只有2.5萬,他們當中許多人都要做兼職,來維持生計。

教師助理Dana Frazier說:「我大概每小時賺17元,每週工作大約17個半小時。」

此外,還有校區兼職員工、人手調派的問題,有半職的助教員希望有份全職工作。

Frazier說:「我目前每兩週賺500元,顯然不夠用的。」

工會要求加薪30%,工會呼籲會員響應這個訴求,參加罷工罷課,參加集會遊行。

有教職員週三冒雨參加集會,校區總監透露,校區答應加薪23%,並有3%的現金獎勵。

洛杉磯聯合校區總監Alberto Carvalho說:「承認這股必要的勞動群體之努力,也要擴大尊嚴和尊重,向即使是兼職員工及其家屬,免費提供全面的健保福利。」

但工會表示不足夠,指校區有50億儲備可用,但校區總監說實際的儲備沒有那麼多,只有這個數字的大約4分之1,而且受法律所限制,出糧的開支有規定。

有員工認為,既然如此,校區不妨將賬本公開給大家看看。

洛杉磯聯合校區有超過5萬名學生,近4分之3是拉美裔,學生週三繼續沒上課。

許多家長對於校區停課三日感到措手不及,他們表示,沒有足夠的時間做好準備和安排子女的活動,因為他們上個星期才知道罷工停課的消息。

現在很多學生被送到娛樂中心,或讓親戚來看管,校區亦設立應急的看管站,讓學生白天都有地方可去。

