【全國新聞】洛杉磯聯合校區幾萬名教職員週三續罷課

March 23, 2023 新聞, 全國消息
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【KTSF 張擎鳳報導】

由於勞資合約談判陷入僵局，洛杉磯聯合校區幾萬名教職員從週二開始為期三天的罷工，導致全國第二大的校區繼續停課。

洛杉磯聯合校區幾萬個教職員，要求校區尊重他們的付出和努力，為教職員加人工和加派人手。

洛杉磯聯合校區總監Alberto M. Carvalho指責，代表約3萬名教職員和其他人員的工會拒絕談判，他說準備好隨時同工會討論勞資合約。

工會會員Blanca Gallegos說：「我們繼續與第三方調解，校區總監若願意滿足員工的要求，我們將推進談判。」

工會透露，校區的人員平均薪水只有2.5萬，他們當中許多人都要做兼職，來維持生計。

教師助理Dana Frazier說：「我大概每小時賺17元，每週工作大約17個半小時。」

此外，還有校區兼職員工、人手調派的問題，有半職的助教員希望有份全職工作。

Frazier說：「我目前每兩週賺500元，顯然不夠用的。」

工會要求加薪30%，工會呼籲會員響應這個訴求，參加罷工罷課，參加集會遊行。

有教職員週三冒雨參加集會，校區總監透露，校區答應加薪23%，並有3%的現金獎勵。

洛杉磯聯合校區總監Alberto Carvalho說：「承認這股必要的勞動群體之努力，也要擴大尊嚴和尊重，向即使是兼職員工及其家屬，免費提供全面的健保福利。」

但工會表示不足夠，指校區有50億儲備可用，但校區總監說實際的儲備沒有那麼多，只有這個數字的大約4分之1，而且受法律所限制，出糧的開支有規定。

有員工認為，既然如此，校區不妨將賬本公開給大家看看。

洛杉磯聯合校區有超過5萬名學生，近4分之3是拉美裔，學生週三繼續沒上課。

許多家長對於校區停課三日感到措手不及，他們表示，沒有足夠的時間做好準備和安排子女的活動，因為他們上個星期才知道罷工停課的消息。

現在很多學生被送到娛樂中心，或讓親戚來看管，校區亦設立應急的看管站，讓學生白天都有地方可去。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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