【財經新聞】聯儲局再加息4分之1厘 打擊持續高企的通脹

【KTSF 張麗月報導】

美國多間銀行出現財政危機之際，聯儲局週三決定再加息4分之1厘，來打擊持續高企的通脹。

聯儲局開完兩天會議之後，決策組官員週三一致決定再加息4分之1厘（0.25%），來降低持續高企的通脹，也是過去近一年來第九次加息，令到聯邦短期基金利率加到4.75厘至5厘之間，是2007年以來最高水平。

在聯儲局的聲明中，決策組官員表示，將來是否會再加息，主要是視乎到時的數據，必要時會採取一些額外收緊政策，務求令到通脹降回2%目標。

聯儲局主席包維爾在記者會上也表示，控制通脹是聯儲局首要任務，現時的通脹率實在太高，要將通脹率降回2%水平，仍有漫長的路要走，可能會不平坦，而銀行倒閉可能拖慢經濟，他不希望干擾已經受高息拖累的銀行業，因此未來可能沒有需要繼續加息。

包維爾說：「通脹仍然太高，勞工市場繼續非常緊張，價格穩定是聯儲局責任，價格不穩定，經濟不能運作。」

包維爾也提到銀行業面對的危機，他強調美國的銀行系統是健全和富有彈性，擁有強勁的資本和資金流動性。

包維爾說：「我們的銀行系統良好有彈性，有強勁的資本和流動性，我們將繼續密切監察銀行系統情況，需要時準備使用所有工具，以保持銀行業安全可靠。」

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