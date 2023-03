【財經新聞】聯儲局再加息4分之1厘 打擊持續高企的通脹

【KTSF 張麗月報導】

美國多間銀行出現財政危機之際,聯儲局週三決定再加息4分之1厘,來打擊持續高企的通脹。

聯儲局開完兩天會議之後,決策組官員週三一致決定再加息4分之1厘(0.25%),來降低持續高企的通脹,也是過去近一年來第九次加息,令到聯邦短期基金利率加到4.75厘至5厘之間,是2007年以來最高水平。

在聯儲局的聲明中,決策組官員表示,將來是否會再加息,主要是視乎到時的數據,必要時會採取一些額外收緊政策,務求令到通脹降回2%目標。

聯儲局主席包維爾在記者會上也表示,控制通脹是聯儲局首要任務,現時的通脹率實在太高,要將通脹率降回2%水平,仍有漫長的路要走,可能會不平坦,而銀行倒閉可能拖慢經濟,他不希望干擾已經受高息拖累的銀行業,因此未來可能沒有需要繼續加息。

包維爾說:「通脹仍然太高,勞工市場繼續非常緊張,價格穩定是聯儲局責任,價格不穩定,經濟不能運作。」

包維爾也提到銀行業面對的危機,他強調美國的銀行系統是健全和富有彈性,擁有強勁的資本和資金流動性。

包維爾說:「我們的銀行系統良好有彈性,有強勁的資本和流動性,我們將繼續密切監察銀行系統情況,需要時準備使用所有工具,以保持銀行業安全可靠。」

