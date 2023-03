【KTSF】

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)發出警報,表示一種抗藥性強的致命真菌威脅正在上升。

CDC週二發出的研究報告指出,與Candida Arius相關的臨床個案正在急速冒升,由2016年的53宗,上升至2021年的1500宗。

研究員指,個案起初大多出現在紐約及芝加哥,但近三年來,全美過半州份都有個案。

CDC表示,健康的人一般不會受到Candida Aruis真菌影響,但有嚴重疾病、免疫系統較弱,及有導管植入身體的患者較容易感染。

而這種抗藥性強的真菌,比較容易在醫療場所傳播,也可無徵狀地存在人類皮膚上,研究員也指出,疫症大流行有機會加劇了致命真菌的傳播。

此報告發表於內科醫學年鑑。

