【KTSF 張擎鳳報導】

科羅拉多州Denver市一間高中,有一名17歲男學生向兩名學校行政人員開槍,隨後逃離現場,他的車已經被當局在該市南方的一個山區找到。

Denver市警方請求公眾幫忙尋找涉案的17歲高中生Austin Lyle,他因謀殺未遂而被通緝。

警方說,Lyle之前已經處於學校的“安全計劃”之下,這意味著他每天上課前,都必須接受學校的行政人員搜身。

兩名學校行政人員在搜身過程中發現了一把手槍,隨後Lyle向他們開了幾槍,擊中了他們後逃離現場,其中一名傷者需要做緊急手術,他情況危胎,而另一個傷者就情況穩定。

