2012年港姐冠軍張名雅(Carat)唔靠老公自資出歌轉型做歌手圓夢。日前張名雅推出首支單曲「我愉快嗎」為MV拍攝演出搏盡,激罕低胸及短裙上陣。在MV拍攝過程中其中一幕更被鐵鏈綁身,意識非常性感撩人。雖然張名雅已是兩子之母,但是她仍然保養得宜,無論是身材或樣貌都比當年參選時狀態更佳。MV上架後,有歌迷發現MV疑似走光片段,但唱片公司否認並回應說:只是角度問題。

名雅說:今次MV製作概念比較新鮮⋯ 早在構思初期,導演應用了Chat AI程式,在幾個拍攝方案從中再作修訂,再經商討後,最終決定現在這個拍攝方案。再以唯美的拍攝手法,把名雅最漂亮的一面呈現給各位觀眾。

