【全國新聞】加州持續受大氣河風暴吹襲 乾旱幾乎完全消失

【KTSF 傅景竑報導】

自年初起,加州不斷有大氣河風暴來襲,帶來數萬億加侖的雨水,趨緩加州多地原本嚴重乾旱的處境。

加州各地近三年來的嚴重乾旱,在踏入2023年的短短幾個月內幾乎完全消失。

年初時加州有94%的地區處於「嚴重乾旱」,現在只剩8%的地區,加州有45%的地區,現在甚至沒有任何乾旱現象了。

州長紐森在2021年於58個縣宣布乾旱緊急命令,但隨著未來幾週降雨放緩,州府將重新檢視該命令涵蓋的區域。

聯邦乾旱監測單位將於週四發布最新資料,更新最新一輪風暴如何再次改變乾旱狀況。

而解決部分缺水問題,加州現在反倒面對水量過度旺盛的考驗,州內總計數百英里的堤壩,有些例如Pajaro河堤不敵當地河流及溪流突然的氾濫,Parjaro Valley在上週就看到嚴重的淹水。

除此之外,Sierra山區今年冬天也看到異常高的積雪,在正式進入春季後,大量溶雪的水將流入中谷地區,超過現有排水系統的負荷量,在許多水庫已達滿水位的情況下,恐怕為中谷的低窪地區再度帶來淹水的危險。

