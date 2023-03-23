【全國新聞】加州持續受大氣河風暴吹襲 乾旱幾乎完全消失

March 23, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
Pajaro河洪水泛濫 (California Department of Water Resources)

【KTSF 傅景竑報導】

自年初起，加州不斷有大氣河風暴來襲，帶來數萬億加侖的雨水，趨緩加州多地原本嚴重乾旱的處境。

加州各地近三年來的嚴重乾旱，在踏入2023年的短短幾個月內幾乎完全消失。

年初時加州有94%的地區處於「嚴重乾旱」，現在只剩8%的地區，加州有45%的地區，現在甚至沒有任何乾旱現象了。

州長紐森在2021年於58個縣宣布乾旱緊急命令，但隨著未來幾週降雨放緩，州府將重新檢視該命令涵蓋的區域。

聯邦乾旱監測單位將於週四發布最新資料，更新最新一輪風暴如何再次改變乾旱狀況。

而解決部分缺水問題，加州現在反倒面對水量過度旺盛的考驗，州內總計數百英里的堤壩，有些例如Pajaro河堤不敵當地河流及溪流突然的氾濫，Parjaro Valley在上週就看到嚴重的淹水。

除此之外，Sierra山區今年冬天也看到異常高的積雪，在正式進入春季後，大量溶雪的水將流入中谷地區，超過現有排水系統的負荷量，在許多水庫已達滿水位的情況下，恐怕為中谷的低窪地區再度帶來淹水的危險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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