【灣區新聞】舊金山華埠和柏克萊兩間東風書店經不起時代變遷需要結業（視頻）

舊金山(三藩市)華埠和東灣柏克萊市兩間同名的東風書店,在開業超過40載後,兩間書店都經不起時代的變遷,需要結業。

位於東灣的東風書店,原名大眾書店,這間全美首間的亞裔書店,在六、七十年代是不少社運人士的聚腳地,在前總統尼克遜訪華前,更是本地人接觸中國報章和期刊的唯一來源。

老闆Harvey Dong當年和朋友在舊金山I-Hotel一同創辦大眾書店,1978年政府清拆I-Hotel時,Harvey Dong和其他社運人士組成人鏈,阻擋政府逼遷,酒店的長者住客在政府清拆及翻新I-Hotel後,Harvey Dong將書店搬到柏克萊,亦即是今天的東風書店。

除了林林總總的書籍,這裡亦出售一些柏克萊加大的教科書,如果學生在這裡買書,有些教授更會給予他們額外學分,而Harvey Dong自己亦是柏克萊加大的講師。

店員Cheryl表示,他們會在4月30號租約過期後結業,但會繼續在網上營業。

Cheryl說:「我們還會在網上營業,我們仍可以把書郵寄給客人,人們仍可以在網上支持我們,我們只是過渡階段。」

有書店的顧客表示,不捨得書店結業,亦很開心有亞裔願意為真相發聲。

TK說:「我在高中和大學時期也是左派,就算真相是直指權力一方,他們也會敢去發聲,去改變現狀,我現在讀的這本書,就是提到他們如何爭取一個更好的美國,他們不想傷害美國,他們只是想要更公平和人道的社會,有些亞裔一定站出來。」

店員指,實體店結業有很多原因,當中包括租金的因素。

而另外一間舊金山華埠的同名書店,在1978年開始營業,一直致力向海外華人輸入中國的文化,主要銷售中港台三地的中文書,亦主營文具和影音產品,開業44年後,將會在3月31日結業。

根據Berkeleyside的報導,這間東風書店由一間香港公司營運,和柏克萊的東風書店沒有任何關係。

