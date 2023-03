【灣區新聞】「炸彈氣旋」週二席捲灣區 造成5人死亡（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

週二席捲灣區的「炸彈氣旋」風暴造成多地樹倒、停電、交通大亂,總共有5人死亡。

在舊金山鄰近Oracle Park三街上的橋樑自週二封閉,舊金山工務局的畫面中看到,週二強風導致水上的三艘駁船大力撞擊橋樑一側,橋上的木製人行道被損毀。

另外,在中半島San Mateo縣,Alpine近280號公路路段,有桉樹倒塌壓到行徑貨車,造成司機當場死亡。

在東灣Walnut Creek,也有行駛中的車輛被樹壓倒,造成司機受傷,一個乘客死亡。

在舊金山,市長布里德週三證實,市內週二有兩宗與風暴有關的死亡事件。

舊金山警方也公佈,週二下午有一名警長在執勤時被倒樹壓到,需要送院治療,有生命危險。

另外在東灣奧克蘭Lake Merritt旁,有露宿者帳篷被倒樹壓垮,帳篷內一人死亡,當局初步判斷死者為無家可歸者。

週二PG&E資料顯示,灣區停電戶數一度高達193,000戶,這個數字在週三下午已降低至46,000多戶,其中中半島就有21,000多戶,東灣也有16,000多戶。

PG&E表示,將持續搶修遭破壞的126枝電線桿,及109個變電箱。

