【灣區新聞】「炸彈氣旋」週二席捲灣區 造成5人死亡（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

週二席捲灣區的「炸彈氣旋」風暴造成多地樹倒、停電、交通大亂，總共有5人死亡。

在舊金山鄰近Oracle Park三街上的橋樑自週二封閉，舊金山工務局的畫面中看到，週二強風導致水上的三艘駁船大力撞擊橋樑一側，橋上的木製人行道被損毀。

另外，在中半島San Mateo縣，Alpine近280號公路路段，有桉樹倒塌壓到行徑貨車，造成司機當場死亡。

在東灣Walnut Creek，也有行駛中的車輛被樹壓倒，造成司機受傷，一個乘客死亡。

在舊金山，市長布里德週三證實，市內週二有兩宗與風暴有關的死亡事件。

舊金山警方也公佈，週二下午有一名警長在執勤時被倒樹壓到，需要送院治療，有生命危險。

另外在東灣奧克蘭Lake Merritt旁，有露宿者帳篷被倒樹壓垮，帳篷內一人死亡，當局初步判斷死者為無家可歸者。

週二PG＆E資料顯示，灣區停電戶數一度高達193,000戶，這個數字在週三下午已降低至46,000多戶，其中中半島就有21,000多戶，東灣也有16,000多戶。

PG＆E表示，將持續搶修遭破壞的126枝電線桿，及109個變電箱。

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