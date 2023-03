【灣區新聞】舊金山市府和校區發聲明 將採9項行動預防青少年暴力行為（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)過去一個星期發生多宗涉及未成年人士的暴力事件,包括在Stonestown購物商場的集體毆鬥,市長布里德以及舊金山聯合校區共同發表聲明,表示會採取9項行動,預防青少年暴力行為。

上星期五舊金山聯合校區有初中生用刀刺傷同學,之前兩日,另一間初中有學生帶上了子彈的槍回學校,剛剛過去的週末及上星期,Stonestown購物商場發生不只一宗少年男女集體毆鬥的事件。

週二市長辦公室發新聞稿表示,市府和聯合校區會採取一連串行動,防止青少年暴力行為,包括市府的兒童、青少年及家庭部門,會擴展在學校推行的防止暴力項目。

在疫情期間,市府與非牟利機構合作,在不同社區推行防止街頭暴力的計劃,市府將會把這項計劃延伸至學校,警方會增加在學校範圍現身,地檢處會加強推行一項叫做Make it Right的計劃,給予犯了事的青少年機會與受害人對話,彌補損傷並作出補償,避免法律起訴。

9項計劃之中,還包括公辯律師加強為青少年辯護的小組,為少年罪犯提供法律、教育等支援,幫助他們重新投入社會。

而舊金山交通局將聘請更多Muni大使,在公車上化解糾紛,而舊金山聯合校區將會與不同市府部門合作,加強對學生提供精神健康服務。

就Stonestown購物商場發生的打鬥事件,本台向舊金山聯合校區查詢有沒有學生涉及打鬥事件,校區的書面回應指出,為了保護學生的私隱,如果事發的地點是校園以外的地方,和非上課日,校區不能確認事件有沒有涉及舊金山聯合校區的學生。

