【有線新聞】

弗吉尼亞州一名非裔男子扣押期間,遭警員和醫院職員跪壓後死亡,涉案十人被控二級謀殺。

當局發布今個月6日閉路電視片段,可見戴著手扣和腳鐐的非裔男子奧蒂諾被帶入房間後,遭警員和醫院職員按壓在地。一度多達10人同時出手,另外有幾人旁觀,過程長達20分鐘。其後醫護人員帶同儀器到場,為奧蒂諾進行急救。

28歲的奧蒂諾當日由監獄轉移到精神病院時死亡,初步驗屍報告稱他死於窒息。當局已將涉案的7名警員及3名醫院職員拘捕,白宮表示總統拜登密切關注事件。

