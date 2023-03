【全國新聞】曼克頓大陪審團將就掩口費案表決是否起訴特朗普

【KTSF 張麗月報導】

紐約曼克頓一個大陪審團調查前總統特朗普在2016年總統大選期間,被指透過律師支付封口費給成人電影女星,指控特朗普涉嫌非法編寫虛假的商業紀錄來企圖掩飾事件,觸犯聯邦競選財務法,大陪審團隨時會表決是否起訴特朗普。

曼克頓大陪審團經過一年來對特朗普的調查聽證就快結束,而週一應特朗普法律團隊的要求,最後一名證人作證完畢之後,大陪審團隨時會就特朗普是否觸犯聯邦競選財務法的刑事罪行作出裁決,以決定是否正式起訴特朗普。

大陪審團整個裁決過程是保密,因此事前無法知道特朗普是否被定罪,一旦定罪,他將會是美國有史以來,第一位前總統被捕以及被起訴,也可能會對他競逐下屆總統蒙上陰影。

新罕布什爾州共和黨州長Chris Sununu說:「當我們踏入2024年大選,將會大大改變形勢。」

特朗普因此反指今次調查含有政治動機,企圖打壓他競選總統。

另外,特朗普週末在自己的社交平台上聲稱,他預期自己在週二被捕,他的帖文又呼籲社交媒體上的追隨者「示威」,以便「收回國家」,基於安全起見,各級政府的執法部門已經做好準備,防範可能出現的不安和有人搞事。

特朗普因為在2016年大選期間,涉嫌透過私人律師Michael Cohen支付掩口費13萬元,給成人電影女星Stormy Daniels,令Daniels不再繼續爆料指,他們兩人之前有桃色關係。

事後特朗普被指控將商業紀錄文件造假,企圖掩飾事件,因而涉嫌觸犯聯邦競選財務法。

