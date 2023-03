【全國消息】今年春假可能是航空業有史以來最繁忙季節

【KTSF 張擎鳳報導】

一項新的預測顯示,今年春季假期可能是航空業有史以來,最繁忙的旅行季節。

春天來臨,航空業表示,有史以來最繁忙的旅行季節也跟著到來,航空業界已做好迎接準備。

根據貿易組織的新預測,美國的航空公司包括達美、西南和捷藍在內的10家主要航空公司預計,在這個春季承載的乘客數量將創歷史新高。

旅遊業專家Scott Keyes說:「我們可以預期這些預測會成真,因為今年頭兩個月的旅行人數,都超過了2019年同期。」

那麼這對民眾意味著什麼?

旅行專家Scott Keyes表示,民眾可以預料,在機場等候通過安檢的隊伍會更長,和熱門旅行目的地會更擁擠,這些都會變成常態。

與此同時,AAA汽車協會的春季旅遊調查表明,許多家庭都準備幾代人一起渡假。

AAA公共事務專員Joshua Zuber說:「家庭要彌補失去的時間。祖父母與兒孫一起旅行。」

有專家認為,今年春季旅行需求強勁,而航空業界仍在努力恢復到疫情前的乘客容量水平。

Keyes說:「我認為今年你會看到春假,和以後的旅行回復正常。」

如果你還沒有預訂機票,這裡有一個小貼士,可以幫你找尋春假優惠。

Keyes說:「各校有不同的春假週時間表,從這些城市出發票價會更便宜。」

