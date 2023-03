【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區一名亞裔女子在車上的時候,被匪徒擊破其車窗玻璃,並搶走車上的財物。

根據警方,案發在列治文區Geary 大道5700號路段的一個停車場,當時61歲的亞裔女事主在車內,一名20至30歲的非洲裔男子上前,並擊碎事主車輛前座乘客位的玻璃,之後搶走事主的背囊。

當匪徒嘗試搶走事主的電話時,雙方發生糾纏,匪徒隨後放棄搶走電話,並登上一部接應的車逃去。

事主最終損失了背囊、銀包、現金、身份證和四張信用卡,事主沒有受傷。

