【全國新聞】Harvey Weinstein性侵案 華裔助理講述親身經歷（一）

【KTSF 萬若全報導】

好萊塢知名製片Harvey Weinstein相繼被紐約及洛杉磯法院判刑,在眾多的女性受害者中也有華裔,一名住在灣區,曾經擔任Weinstein的華裔助理,講述自己親身經驗及Me Too運動的深遠影響,本台一連三集為您播出這個深度專訪。

趙蘊蔚(Rowena Chiu)出生在英國,畢業於牛津大學,夢想進入電影界,經過30多年的沉默,在#MeToo運動之後,趙蘊蔚提出對Weinstein的指控。

趙蘊蔚說:「我知道從事這個行業的人通常多變,而它也是一個非常戲劇性的地方,你知道有人會把食物扔到你頭上,對你大吼大叫等等,我認為在90年代,我們有點接受了電影業的這種文化,以及你在電影界吃得開的方式,我們當然不會察覺,Weinstein在佔數百女性的便宜,他往往還性侵犯她們,有些情況甚至是強姦,他最終因此被定罪入獄,但我認為作為一家公司,在公司內部,我們並不察覺他的罪行有多嚴重,但我們當然知道在工作上,他是一個很難想處的人,男女老少都害怕他。」

趙蘊蔚在1998年當時24歲,在Miramax公司擔任助理,她說Weinstein有六個助理,四個在紐約,兩個在倫敦,每次Weinstein來歐洲,她和另一位女性助理就跟隨Weinstein工作,參加影展等等,而辦公室經常就是在酒店。

趙蘊蔚說:「所以通常你有一個大的酒店房間和外部區域,休息區用於會議和辦公室工作,處理所謂的腳本等等,會進入臥室,那是製片人睡覺的地方,這意味著我留在酒店房間到很晚,從晚上10點到凌晨2點,但我想說清楚,我待在那裏不是為了社交,顯然我是他的助手,我的職責是在那段時間工作,所以我在那裡是為了討論劇本。」

在1998年威尼斯影展一次商務旅行中,她聲稱Weinstein試圖性侵她。

趙蘊蔚說:「所以實際上,我第一次和他單獨在一起是在威尼斯影展,當然他很執著,他脫了衣服,也要我把衣服脫掉,我一直說不,我有男朋友,我來這裡不是為了這(上床),我試著把他的注意力轉移回劇本上,他就是個害蟲,死纏著,第一個晚上之後有第二個晚上,事情變得更糟,他試圖摸我,我說不並叫他退開,第二晚過後第二天早上,我都不知如何處理好這個情況,我想知道如何把事情拉回正軌。」

在事件發生後不久,趙蘊蔚向當時25歲的同事吐露心聲,兩人一塊向Miramax反映,同時還聘請了律師,兩人被迫簽署保密協議。

在她們在和解協議中,要求Miramax加入條款,希望這些條款能夠保護其他女性,不過趙蘊蔚也失去了工作。

趙蘊蔚說:「在性侵後我們投訴,並辭去工作,如你所知,我們被保密協議脅迫封嘴,我們被迫簽署保密協議,因此我們無法與電影界任何其他人接觸。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。