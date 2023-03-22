【全國新聞】Harvey Weinstein性侵案 華裔助理講述親身經歷（一）

【KTSF 萬若全報導】

好萊塢知名製片Harvey Weinstein相繼被紐約及洛杉磯法院判刑，在眾多的女性受害者中也有華裔，一名住在灣區，曾經擔任Weinstein的華裔助理，講述自己親身經驗及Me Too運動的深遠影響，本台一連三集為您播出這個深度專訪。

趙蘊蔚（Rowena Chiu）出生在英國，畢業於牛津大學，夢想進入電影界，經過30多年的沉默，在#MeToo運動之後，趙蘊蔚提出對Weinstein的指控。

趙蘊蔚說：「我知道從事這個行業的人通常多變，而它也是一個非常戲劇性的地方，你知道有人會把食物扔到你頭上，對你大吼大叫等等，我認為在90年代，我們有點接受了電影業的這種文化，以及你在電影界吃得開的方式，我們當然不會察覺，Weinstein在佔數百女性的便宜，他往往還性侵犯她們，有些情況甚至是強姦，他最終因此被定罪入獄，但我認為作為一家公司，在公司內部，我們並不察覺他的罪行有多嚴重，但我們當然知道在工作上，他是一個很難想處的人，男女老少都害怕他。」

趙蘊蔚在1998年當時24歲，在Miramax公司擔任助理，她說Weinstein有六個助理，四個在紐約，兩個在倫敦，每次Weinstein來歐洲，她和另一位女性助理就跟隨Weinstein工作，參加影展等等，而辦公室經常就是在酒店。

趙蘊蔚說：「所以通常你有一個大的酒店房間和外部區域，休息區用於會議和辦公室工作，處理所謂的腳本等等，會進入臥室，那是製片人睡覺的地方，這意味著我留在酒店房間到很晚，從晚上10點到凌晨2點，但我想說清楚，我待在那裏不是為了社交，顯然我是他的助手，我的職責是在那段時間工作，所以我在那裡是為了討論劇本。」

在1998年威尼斯影展一次商務旅行中，她聲稱Weinstein試圖性侵她。

趙蘊蔚說：「所以實際上，我第一次和他單獨在一起是在威尼斯影展，當然他很執著，他脫了衣服，也要我把衣服脫掉，我一直說不，我有男朋友，我來這裡不是為了這（上床），我試著把他的注意力轉移回劇本上，他就是個害蟲，死纏著，第一個晚上之後有第二個晚上，事情變得更糟，他試圖摸我，我說不並叫他退開，第二晚過後第二天早上，我都不知如何處理好這個情況，我想知道如何把事情拉回正軌。」

在事件發生後不久，趙蘊蔚向當時25歲的同事吐露心聲，兩人一塊向Miramax反映，同時還聘請了律師，兩人被迫簽署保密協議。

在她們在和解協議中，要求Miramax加入條款，希望這些條款能夠保護其他女性，不過趙蘊蔚也失去了工作。

趙蘊蔚說：「在性侵後我們投訴，並辭去工作，如你所知，我們被保密協議脅迫封嘴，我們被迫簽署保密協議，因此我們無法與電影界任何其他人接觸。」

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