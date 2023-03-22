【灣區新聞】市民去奧克蘭市府大樓集會 要求終止禁逼遷令（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參議會月初通過在4月29日結束，因應疫情而實施的禁止逼遷令，但奧克蘭（屋崙）等城市就有自己的一套禁逼遷令，週二有市民去到奧克蘭市府大樓，要求市府終止禁令。

反對禁逼遷令的市民，週二在奧克蘭市府大樓集會，東灣出租房屋協會表示，三年的禁逼遷令為業主帶來很多影響，例如租客拖欠租金、和租客關係變差，他們要求市府盡快結束禁逼遷令，亦尋求方法幫業主收回拖欠三年的租金。

小業主Cynthia Lam說，1992年從越南移民美國，之後有足夠金錢購入8個物業，在禁逼遷令下，就算租客不交租都不可以向他們逼遷，而作為業主的她還要支付其他開支。

Cynthia說：「我們還要付按揭，要付物業稅，要付水電煤費，我覺得對我們小業主造成很大影響，有很多時我很生氣，因為自己又付不來那些錢，付按揭那些費用，我甚至認為我要搬屋了，要把物業賣給華爾街，然後離開這裡。」

另一名業主張小姐就說，租霸的出現是政府造成，雖然自己的個案已經處理好，但過程十分困難。

張小姐說：「非常艱苦、非常痛苦，使我的精神受到了最大的創傷，錢或是另外一回事，我覺得今天來就是要對抗政府，他不應該製造出這麼多租金控制的措施，還有不合理的條例，去壓榨我們小業主。」

前奧克蘭市議員Loren Taylor週二亦發聲明指，三年前奧克蘭市府領先全國，實施禁逼遷令。

三年後，隨著疫苗研發及民眾對疫情的免疫力提高，但奧克蘭市府卻沒有因應情況更改法例。

他亦指，奧克蘭市府一拖再拖，很多過時措施不等到最後一刻都不去處理，又指奧克蘭2016年鬼船大火，就是因為建築檢查條例過時而釀成。

集會後市民去到市議會會議上繼續抗議，市議會表示，相關議題不在議程上，所以不允許市民就問題發言，之後市民高叫口號，會議一度中斷。

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