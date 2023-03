【灣區新聞】市民去奧克蘭市府大樓集會 要求終止禁逼遷令（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參議會月初通過在4月29日結束,因應疫情而實施的禁止逼遷令,但奧克蘭(屋崙)等城市就有自己的一套禁逼遷令,週二有市民去到奧克蘭市府大樓,要求市府終止禁令。

反對禁逼遷令的市民,週二在奧克蘭市府大樓集會,東灣出租房屋協會表示,三年的禁逼遷令為業主帶來很多影響,例如租客拖欠租金、和租客關係變差,他們要求市府盡快結束禁逼遷令,亦尋求方法幫業主收回拖欠三年的租金。

小業主Cynthia Lam說,1992年從越南移民美國,之後有足夠金錢購入8個物業,在禁逼遷令下,就算租客不交租都不可以向他們逼遷,而作為業主的她還要支付其他開支。

Cynthia說:「我們還要付按揭,要付物業稅,要付水電煤費,我覺得對我們小業主造成很大影響,有很多時我很生氣,因為自己又付不來那些錢,付按揭那些費用,我甚至認為我要搬屋了,要把物業賣給華爾街,然後離開這裡。」

另一名業主張小姐就說,租霸的出現是政府造成,雖然自己的個案已經處理好,但過程十分困難。

張小姐說:「非常艱苦、非常痛苦,使我的精神受到了最大的創傷,錢或是另外一回事,我覺得今天來就是要對抗政府,他不應該製造出這麼多租金控制的措施,還有不合理的條例,去壓榨我們小業主。」

前奧克蘭市議員Loren Taylor週二亦發聲明指,三年前奧克蘭市府領先全國,實施禁逼遷令。

三年後,隨著疫苗研發及民眾對疫情的免疫力提高,但奧克蘭市府卻沒有因應情況更改法例。

他亦指,奧克蘭市府一拖再拖,很多過時措施不等到最後一刻都不去處理,又指奧克蘭2016年鬼船大火,就是因為建築檢查條例過時而釀成。

集會後市民去到市議會會議上繼續抗議,市議會表示,相關議題不在議程上,所以不允許市民就問題發言,之後市民高叫口號,會議一度中斷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。