【財經新聞】銀行聯盟要求聯邦當局全額保障中型銀行存款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Bloomberg報導指出，一個結合全美中型銀行的聯盟，要求聯邦規管當局在未來兩年全額保障中型銀行的存款，不限原先的25萬元上限，以應對近期銀行倒閉事件，導致中小銀行的大額存款流失，有大批華裔存戶的華美銀行也加入了該聯盟。

近期接連發生銀行倒閉事件後，大批存戶開始思考關於大額存款是否安全的問題，並開始將存款轉存到大型銀行避險，例如轉到Chase大通、美國銀行和花旗等，這也使得全美中小型銀行受到衝擊，大額存款不斷流失。

Bloomberg報導指出，“美國中型銀行聯盟”共同致函給聯邦規管當局，包括財政部長耶倫、聯邦存款保險機構FDIC等，要求FDIC在未來兩年，保障這些中型銀行的所有存款，而不限於原先規定的每個帳戶25萬元保障上限，以穩定銀行體系並重建存戶的信心，避免再度發生存戶擠兌，並要求聯邦出手，立即停止小型銀行存款流失，防止再度出現銀行倒閉的事件。

美國中型銀行聯盟成員，在全美50個州共有110間銀行，其中加州有九間、分別是Silicon Valley Bank、City National Bank、Bank of California、Pacific Premier Bank、East West Bank 華美銀行、Tri Counties Bank、Mechanics Bank、Citizens Business Bank，與Bank of Hope。

本台週二聯繫了華美銀行，想了解其受影響的情況，以及對聯名信的看法，不過華美銀行表示，公司高層抽不出時間，週二無法接受採訪。

該聯盟的銀行成員平均資產為200億美元，其中資產最多的則達到1000億美元，受到Silvergate、矽谷和Signature多間銀行接連倒閉後，該聯盟寫給聯邦監管機構的信指出，儘管銀行業的整體健康和安全狀況良好，但除大型銀行外，對其他所有銀行的信心都受到了侵蝕，因此必須立即恢復對整個銀行系統的信心。

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