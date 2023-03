【財經新聞】銀行聯盟要求聯邦當局全額保障中型銀行存款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Bloomberg報導指出,一個結合全美中型銀行的聯盟,要求聯邦規管當局在未來兩年全額保障中型銀行的存款,不限原先的25萬元上限,以應對近期銀行倒閉事件,導致中小銀行的大額存款流失,有大批華裔存戶的華美銀行也加入了該聯盟。

近期接連發生銀行倒閉事件後,大批存戶開始思考關於大額存款是否安全的問題,並開始將存款轉存到大型銀行避險,例如轉到Chase大通、美國銀行和花旗等,這也使得全美中小型銀行受到衝擊,大額存款不斷流失。

Bloomberg報導指出,“美國中型銀行聯盟”共同致函給聯邦規管當局,包括財政部長耶倫、聯邦存款保險機構FDIC等,要求FDIC在未來兩年,保障這些中型銀行的所有存款,而不限於原先規定的每個帳戶25萬元保障上限,以穩定銀行體系並重建存戶的信心,避免再度發生存戶擠兌,並要求聯邦出手,立即停止小型銀行存款流失,防止再度出現銀行倒閉的事件。

美國中型銀行聯盟成員,在全美50個州共有110間銀行,其中加州有九間、分別是Silicon Valley Bank、City National Bank、Bank of California、Pacific Premier Bank、East West Bank 華美銀行、Tri Counties Bank、Mechanics Bank、Citizens Business Bank,與Bank of Hope。

本台週二聯繫了華美銀行,想了解其受影響的情況,以及對聯名信的看法,不過華美銀行表示,公司高層抽不出時間,週二無法接受採訪。

該聯盟的銀行成員平均資產為200億美元,其中資產最多的則達到1000億美元,受到Silvergate、矽谷和Signature多間銀行接連倒閉後,該聯盟寫給聯邦監管機構的信指出,儘管銀行業的整體健康和安全狀況良好,但除大型銀行外,對其他所有銀行的信心都受到了侵蝕,因此必須立即恢復對整個銀行系統的信心。

