【全國新聞】勞資合約談判陷僵局 洛杉磯聯合校區數萬員工罷工三天

【KTSF 張擎鳳報導】

由於勞資合約談判陷入僵局，洛杉磯聯合校區幾萬名員工從週二開始罷工三天，教師也將加入罷工的行列，導致全國第二大的校區停課。

雖然週二下雨，但代表約3萬名教師助理、校車司機、飯堂員工，和其他職員的工會會員，仍然在日出前到達一個校車停車場，舉行示威遊行。

洛杉磯聯合教師工會主席Cecily Myart-Cruz說：「他們是我們學校工資最低的同事，我們不能袖手旁觀，因為我們一直看到校區不尊重和虧待他們，所以讓我們明確一點：責任在校區。你們都聽到了嗎？責任在這個校區。」

有些示威者舉著紙牌，要求校區尊重他們，他們要求校區加人工和加派人手。

代表加州的民主黨籍國會眾議員Adam Schiff也到場，支持工會和示威者。

Schiff說：「我很自豪來到這裡，自豪地支持我的兄弟姐妹們，爭取體面的工資和安全的工作條件，我們要求洛杉磯聯合校區聆聽我們的聲音，向我們的同事支付可維持生活的工資，幫助他們賺取體面的收入，他們是照顧我們孩子的人，他們應該有尊嚴地工作，有尊嚴地生活。」

校區回應指，不能滿足工會的所有要求，否則校區財政會出現赤字。

洛杉磯聯合校區有超過50萬名學生。

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