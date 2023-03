【全國新聞】勞資合約談判陷僵局 洛杉磯聯合校區數萬員工罷工三天

【KTSF 張擎鳳報導】

由於勞資合約談判陷入僵局,洛杉磯聯合校區幾萬名員工從週二開始罷工三天,教師也將加入罷工的行列,導致全國第二大的校區停課。

雖然週二下雨,但代表約3萬名教師助理、校車司機、飯堂員工,和其他職員的工會會員,仍然在日出前到達一個校車停車場,舉行示威遊行。

洛杉磯聯合教師工會主席Cecily Myart-Cruz說:「他們是我們學校工資最低的同事,我們不能袖手旁觀,因為我們一直看到校區不尊重和虧待他們,所以讓我們明確一點:責任在校區。你們都聽到了嗎?責任在這個校區。」

有些示威者舉著紙牌,要求校區尊重他們,他們要求校區加人工和加派人手。

代表加州的民主黨籍國會眾議員Adam Schiff也到場,支持工會和示威者。

Schiff說:「我很自豪來到這裡,自豪地支持我的兄弟姐妹們,爭取體面的工資和安全的工作條件,我們要求洛杉磯聯合校區聆聽我們的聲音,向我們的同事支付可維持生活的工資,幫助他們賺取體面的收入,他們是照顧我們孩子的人,他們應該有尊嚴地工作,有尊嚴地生活。」

校區回應指,不能滿足工會的所有要求,否則校區財政會出現赤字。

洛杉磯聯合校區有超過50萬名學生。

