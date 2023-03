【KTSF】

相隔11年後,全美國2月份的房價終於有稍微的回落,而成交量也破紀錄。

來自國家房地產組織週二一項調查報告,全國房地產2月的中位數價格,按年下降0.2個百分點,這也許看來不是很多,但也是近11年來首次下降,這也終結了房價中位數史上最長的連續報告。

報告也顯示,2月的房價成交量有所增長,是在高房價和高利率之下,自2020年7月以來最大幅度的成交量增長。

