【科技新聞】紐森到訪南加Imperial Valley 視察鋰礦場開發進度

【KTSF 傅景竑報導】

加州州長紐森週一到訪南加與墨西哥邊界的Imperial Valley,視察當地鋰礦場的開發進度,紐森表示,鋰電池與加州的未來息息相關。

紐森說:「這是一個了不起的項目,你們的成就也是超越現有水平。」

Imperial Valley是全球鋰資源最豐富的地方之一,因此又被稱之為Lithium Valley,「鋰谷」,而鋰是生產電池的重要原物料,對紐森州府在去年設立的2035新車零碳排目標,鋰谷將扮演相當重要的角色。

根據可再生能源公司Controlled Thermal Resources的執行長Rod Colwell,鋰谷將有潛力年產500萬個電動車電池,相當於每年抵消19.5 億加侖的汽油,這不單將減低汽車碳排量,在鋰谷的鋰電池製作也將採取近零碳排的生產方法,鋰谷也會為當地創造一萬至一萬兩千個綠能職位。

這家可再生能源公司,也與汽車製造商GM通用汽車及Stellantis都簽署10年合作契約。

州長紐森除了期待鋰谷將為綠能及加州帶來的動力,也藉此機會呼籲各界正視氣候變遷的現實。

紐森說:「身處加州,我們州大部分地區離我們不太遠的地方,比如Riverside,已經經歷了第12次大氣河風暴,我們從極端走向極端,這是一種天氣的瞬息萬變,一生中經歷了最乾燥的年份,南部地區則經歷了一些最潮濕的年份,這些都是人們在20、30、50年前所預測過的,而我們現正活在其中。」

手裡握著一罐氫氧化鋰的樣品,紐森表示,手中握著的就是未來趨勢。

