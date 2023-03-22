【灣區新聞】舊金山灣區週二狂風暴雨 多地傳出災情（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一股強烈低氣壓週二籠罩舊金山灣區，帶來強風和雨水，也導致多地傳出災情。

國家氣象局指，這股強烈低氣壓為灣區廣泛地區帶來輕度至中度的降雨，但風勢就些微強勁，最強烈的風雨聚集在早上，但強風依然將持續到至少晚上9點。

氣象局呼籲民眾隨時注意倒樹，並為停電做少準備。

在海灣大橋東行方向有大型卡車因橋上刮大風而翻覆，只剩一線道開放行駛。

在中半島San Mateo縣Portolla Valley，有樹倒在行經貨車上，造成車內司機一人當場死亡，同樣在San Mateo，一號高速公路也有多顆樹倒塌，造成部分路段封閉。

Today ACFD responded to a rescue emergency in the city of Newark. T28 and E32 were able to extricate two victims after a large eucalyptus tree fell on their pick-up truck. Falck transported one person to a nearby hospital for minor injuries. #ALCOFIRE #ACFDServingnewark pic.twitter.com/r6OuGe6xRZ — Alameda County Fire (@AlamedaCoFire) March 21, 2023

在29號高速公路，北灣Napa縣路段也有樹倒在行經車上，事件中無人傷亡，但造成路段暫時封閉。

還有在東灣Martinez有大樹倒在鐵軌上，導致Amtrak火車出軌，車上55名乘客全數安全。

而在東灣Livermore 580號州際公路西行部分路段，目前封閉兩線道，高250英尺的擋土牆因下方土石鬆動而倒塌，加州運輸部指，在雨勢完全停止前，無法開始修復該坍方區塊。

而因為近期的風暴一波接著一波，更無法預測何時可以動工，當局也將請結構技師評估，是否可以架設暫時擋土牆，恢復道路行駛。

但加州運輸部也呼籲民眾要有心理準備，恐怕到春季來臨前，該路段都會實施部分管制，影響通行時間。

對建築物造成破壞的方面，位於舊金山California街50號的大樓，有玻璃碎片遭強風吹落。

這波風勢也影響PG＆E供電，週二下午就有超過十萬戶人家停電，中半島有四萬多戶，南灣及東灣也各有兩萬多戶，PG＆E發言人在下午3點多表示，該公司有約5700名搶修人員及兩架直升機待命，準備在風雨趨緩後出勤。

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