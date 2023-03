【灣區新聞】舊金山灣區週二狂風暴雨 多地傳出災情（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一股強烈低氣壓週二籠罩舊金山灣區,帶來強風和雨水,也導致多地傳出災情。

國家氣象局指,這股強烈低氣壓為灣區廣泛地區帶來輕度至中度的降雨,但風勢就些微強勁,最強烈的風雨聚集在早上,但強風依然將持續到至少晚上9點。

氣象局呼籲民眾隨時注意倒樹,並為停電做少準備。

在海灣大橋東行方向有大型卡車因橋上刮大風而翻覆,只剩一線道開放行駛。

在中半島San Mateo縣Portolla Valley,有樹倒在行經貨車上,造成車內司機一人當場死亡,同樣在San Mateo,一號高速公路也有多顆樹倒塌,造成部分路段封閉。

Today ACFD responded to a rescue emergency in the city of Newark. T28 and E32 were able to extricate two victims after a large eucalyptus tree fell on their pick-up truck.

Falck transported one person to a nearby hospital for minor injuries. #ALCOFIRE #ACFDServingnewark pic.twitter.com/r6OuGe6xRZ

— Alameda County Fire (@AlamedaCoFire) March 21, 2023