【灣區新聞】灣區捷運將在舊金山等繁華地區增派超過一倍警員巡邏（視頻）

為了提升安全,灣區捷運(BART)宣佈在舊金山(三藩市)和一些繁華地區增派超過一倍的捷運警員巡邏,增幅是25年來最大。

捷運宣佈,將在舊金山和一些核心服務地區調派更多警員巡邏,由過去每更最多派10名警員到列車上巡邏,現時會派多8到18名警員,還會派出警犬。

捷運官員表示,在工作日早上,暫停在Embarcadero車站查票,以便查票員和警員可以到其他地方巡邏。

代表灣區三百多間大企業的商界組織灣區委員會營運總監John Grubb指,與疫情前相比,現時捷運的載客量有所下降,安全問題是主要原因,他們所做的調查顯示,很多僱員因擔心個人安全,而不敢乘搭捷運,很多僱員選擇開車上班,而渡輪的乘客量也幾乎回到疫情前水平。

另外,捷運近日開始更頻繁地清潔車廂和車站,並增加清潔人員的數量,為了讓車站更清潔,捷運將在未來幾個星期再增加四個清潔團隊。

