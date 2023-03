【灣區新聞】另一股大氣河風暴將吹襲南加州 也為灣區帶來風雨

【KTSF 黃恩光報導】

另一股大氣河風暴週二將吹襲南加州,帶來強風和大雨,雖然這股風暴主要影響南加州和中部海岸地區,但也會為灣區帶來風雨。

國家氣象局指出,星期二凌晨到下午雨勢最大,預測灣區降雨量半吋到一吋左右。

Santa Cruz地區雨勢較大,而Monterey和Big Sur一帶降雨量將達到2到3吋。

氣象局表示,風雨會影響週二早上交通繁忙時段,但應該不會造成嚴重水浸。

今次這股大氣河風暴主要影響南加州地區,CNN氣象學家表示,部分地區將出現颶風級的強風,國家氣象局對當地發出的強風預警,週二生效。

另外,San Bernardino以及Sierra山區會下大雪以及大風,San Bernardino山區的冬季風暴預警生效,連串的大氣河風暴對加州社區造成不同程度的破壞,但大大舒緩乾旱的問題。

目前加州只有約一成地區處於嚴重乾旱的狀態,而三個月之前全州8成地區嚴重乾旱。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。