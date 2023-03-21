【灣區新聞】Stonestown商場上週發生最少兩宗青少年打鬥案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Stonestown商場上星期發生最少兩宗涉及一大群青少年的打鬥事件，舊金山警方及商場方面都分別表示，會加派人手巡邏。

網上片段可見，一大群青少年在Stonestown商場美食廣場旁邊，對一名已經倒地的男子拳打腳踢。

該男子嘗試起身，但被人踢倒在地，有人輪流上前向倒地男子施襲，亦有人試圖阻止。

而在商場的Target超級市場亦發生同樣的事件，一個年輕女子，被其餘一大群青少年追打。

另一邊廂，再有人遭到大群人圍攻，場面十分混亂、貨品散落一地。

網上還有多條相關的影片流傳，除了青少年被視為攻擊對象，亦有一名亞裔保安被人從後打倒，施襲者被人制服。

本台記者向商場作出查詢，對方表示不能接受這種行為，指顧客的安全是他們的首要目標，正和學校、市府和執法部門處理事件，警方就未有回應會否作出拘捕。

一名60多歲的女士表示，事發時在Target，需要用助行器行走的她更一度被人撞到，事發後有好幾天改了去別的商場。

舊金山居民Terry說：「他們十分生氣，我從未見過有人如此生氣，於是我藏起來，我還是被撞到了，他們十分生氣，就連一位持助行器的人，他們都看不到，我躲在了女裝部。」

舊金山居民Kevin說：「我不知道只靠幾個保安能否作出改變，我希望會吧，更重要是家長要教導小孩如何處理問題，如何避開打鬥，你往往不必因自尊而行動。」

陳小姐說：「怕！當然怕了！這些事打架誰都怕的，你說對不對，（那會不會減少過來？）我在這裡工作，每天都要過來，沒辦法的，要維生都要過來的了，如果是過來休閒的話，就沒有必要來。」

黎小姐說：「我覺得這麼多人打一個人，是十分不對，我不知道為何這樣做，我不明白為何他們要做些這樣的事。」

Lowell高中校長在事後亦向學生家長和學生發信，提醒學校不會容忍任何暴力行為，暴力分子將會面臨後果，鼓勵學生和成人溝通，但沒有提到打鬥事件是否Lowell學生所為。

警方和商場方面都表示，會加派人員在商場巡邏，與平時相比起，週一確實看到更多警員和保安在場。

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