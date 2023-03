【灣區新聞】Stonestown商場上週發生最少兩宗青少年打鬥案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Stonestown商場上星期發生最少兩宗涉及一大群青少年的打鬥事件,舊金山警方及商場方面都分別表示,會加派人手巡邏。

網上片段可見,一大群青少年在Stonestown商場美食廣場旁邊,對一名已經倒地的男子拳打腳踢。

該男子嘗試起身,但被人踢倒在地,有人輪流上前向倒地男子施襲,亦有人試圖阻止。

而在商場的Target超級市場亦發生同樣的事件,一個年輕女子,被其餘一大群青少年追打。

另一邊廂,再有人遭到大群人圍攻,場面十分混亂、貨品散落一地。

網上還有多條相關的影片流傳,除了青少年被視為攻擊對象,亦有一名亞裔保安被人從後打倒,施襲者被人制服。

本台記者向商場作出查詢,對方表示不能接受這種行為,指顧客的安全是他們的首要目標,正和學校、市府和執法部門處理事件,警方就未有回應會否作出拘捕。

一名60多歲的女士表示,事發時在Target,需要用助行器行走的她更一度被人撞到,事發後有好幾天改了去別的商場。

舊金山居民Terry說:「他們十分生氣,我從未見過有人如此生氣,於是我藏起來,我還是被撞到了,他們十分生氣,就連一位持助行器的人,他們都看不到,我躲在了女裝部。」

舊金山居民Kevin說:「我不知道只靠幾個保安能否作出改變,我希望會吧,更重要是家長要教導小孩如何處理問題,如何避開打鬥,你往往不必因自尊而行動。」

陳小姐說:「怕!當然怕了!這些事打架誰都怕的,你說對不對,(那會不會減少過來?)我在這裡工作,每天都要過來,沒辦法的,要維生都要過來的了,如果是過來休閒的話,就沒有必要來。」

黎小姐說:「我覺得這麼多人打一個人,是十分不對,我不知道為何這樣做,我不明白為何他們要做些這樣的事。」

Lowell高中校長在事後亦向學生家長和學生發信,提醒學校不會容忍任何暴力行為,暴力分子將會面臨後果,鼓勵學生和成人溝通,但沒有提到打鬥事件是否Lowell學生所為。

警方和商場方面都表示,會加派人員在商場巡邏,與平時相比起,週一確實看到更多警員和保安在場。

