【灣區新聞】聖荷西警方拘捕兩人 涉嫌非法販賣及持有槍械

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方拘捕兩人,他們涉嫌非法販賣及持有槍械,其中一名被補人士是未成年人士。

聖荷西警方發放這段有關疑犯向地下開槍的片段,聖荷西警方專責對付槍械罪案的小組(G.H.O.S.T),經過約兩個月的調查後,本月中拘捕了兩名疑犯,其中一人是23歲的Eric Diaz-Ramirez。

警方指出,Diaz-Ramirez是有前科的重罪犯,被禁止擁有槍械或彈藥,警方也拘捕了一名16歲未成年人士。

警方在疑犯的寓所搜出5枝不同型號的槍、不同口徑的子彈、懷疑是可卡因的毒品,以及大麻。

警員指,Diaz-Ramirez向未成年疑犯提供各種槍械,更發現未成年疑犯曾在Independent高中校園內攜帶並藏有一支上膛的槍械。

警方呼籲市民提供線索,可發電郵至4554@sanjoseca.gov聯繫警方。

