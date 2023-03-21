【灣區新聞】聖荷西警方拘捕兩人 涉嫌非法販賣及持有槍械

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方拘捕兩人，他們涉嫌非法販賣及持有槍械，其中一名被補人士是未成年人士。

聖荷西警方發放這段有關疑犯向地下開槍的片段，聖荷西警方專責對付槍械罪案的小組（G.H.O.S.T），經過約兩個月的調查後，本月中拘捕了兩名疑犯，其中一人是23歲的Eric Diaz-Ramirez。

警方指出，Diaz-Ramirez是有前科的重罪犯，被禁止擁有槍械或彈藥，警方也拘捕了一名16歲未成年人士。

警方在疑犯的寓所搜出5枝不同型號的槍、不同口徑的子彈、懷疑是可卡因的毒品，以及大麻。

警員指，Diaz-Ramirez向未成年疑犯提供各種槍械，更發現未成年疑犯曾在Independent高中校園內攜帶並藏有一支上膛的槍械。

警方呼籲市民提供線索，可發電郵至4554@sanjoseca.gov聯繫警方。

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