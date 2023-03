【國際新聞】習近平與普京非正式會談逾4小時 談及烏克蘭危機等議題

【有線新聞】

中國國家主席習近平展開國事訪問俄羅斯的行程,他與總統普京在克里姆林宮舉行近四個半小時的非正式會談,兩人討論雙邊關係發展,以及烏克蘭危機等共同關心的議題。

普京在克里姆林宮迎接習近平這位「老朋友」,普京先祝賀習近平再次當選國家主席,又讚揚中國近年在習近平帶領下取得的成就。

習近平說很高興再次國事訪問俄羅斯。國家主席習近平:「感謝總統先生,這個盛情的邀請我今天來進行這個一對一的、非正式的、朋友之間的這種交談,我非常願意和你就兩國關係和共同關心各方面的問題,深入的交換意見。」

習近平又指將中俄關係發展好是基於自身根本利益,和世界發展大勢作出的戰略抉擇。

習近平:「中方高度重視中俄關係這個是有其歷史邏輯,因為我們是互為最大的鄰國,也是戰略協作夥伴國,這樣一個定位,注定了我們彼此之間非常密切的關係。」

兩人亦就烏克蘭問題深入交換意見,習近平強調,大多國家都支持緩和緊張局勢主張勸和促談,反對火上澆油,中方專門發表的立場文件,呼籲政治解決烏克蘭危機,反對冷戰思維和單邊制裁,認為越是困難重重,越要為和平留下空間;越是矛盾尖銳,越不能放棄對話努力。

普京就說已經仔細閱讀中方的立場文件,並會詳細討論,普京強調對和談一直敞開大門,又讚揚中方在重大國際問題,一貫秉持公正和客觀立場。老朋友會面,兩人的閉門會談一談就是四個多小時,之後共晉晚餐。習近平一連三日國事訪問,焦點是今日與普京的正式會談,以及簽署合作文件等。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。