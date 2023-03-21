【全國新聞】全美數百萬人4月1日起可能失去白卡醫療補助（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

俗稱白卡的聯邦醫療補助MediCaid 4月1日起將有重大變化，由於一項跟COVID疫情相關的法律即將在4月1日到期，將導致大批民眾失去聯邦醫療補助，國會亞裔、拉美裔以及非洲裔三個黨團週一共同發函給聯邦衛生部長Xavier Becerra，呼籲聯邦採取行動。

2020年3月國會通過的一項名為《家庭優先應對COVID》的法律，規定在疫情期間，各州必須讓不符合資格的人也能受保於Medicaid，以確保在公共衛生緊急狀態下，所有人都能獲得健康保險，這也使得數百萬人在疫情期間獲得白卡。

不過由於這項法律將於4月1日到期，屆時各州將重啟程序，排除不合資格的人士。

關注人士週一召開視訊會議，警告屆時最多可能有1500萬人會失去白卡，國會亞裔、拉美裔以及非洲裔三個黨團，領導60名多位國會議員，週一發函呼籲聯邦衛生部長Xavier Becerra，要求在法律4月1日失效之後，希望仍能保留Medicaid的覆蓋範圍，確保受影響的民眾仍能取得醫療保險。

國會拉美裔黨團主席Nanette Barragán說：「這項重要的保護，預計在4月1日結束，這代表著將終止覆蓋會重新恢復，而數百萬合資格的人可能會失去健保，有一項預測估計會有1500萬人，包括500萬拉美裔，會失去聯邦醫療補助。」

國會亞太裔黨團主席趙美心（Judy Chu）說：「估計會有數百萬有色人種，包括一百萬個亞太裔，可能被排除出白卡計劃，這個驟失Medicaid健保乃史無前例，超過一半的有色人種，和4分之3的兒童，在仍符合資格時預期不獲登記，他們將失去醫保，因為州和領地的行政負擔。」

國會非洲裔黨團主席Steven Horsford說：「國會非洲裔黨團加入你們，大家呼籲州和聯邦採取行動，讓美國民眾繼續受保，因為對Medicaid持續保險的要求將在4月1日結束。」

關注人士聲稱受影響最大的將是有色人種和少數族裔社區。

由於國會通過的《2022年綜合撥款法案》，授權Becerra使用額外的執法工具，以確保各州履行保護家庭醫療保健的義務，並可以向表現不佳的州份問責，因此他們希望聯邦能清楚定義各州的法律義務，尤其是共和黨領導的州，確保這些州份不會因為文件因素，導致大量的取消福利。

關注人士也提醒有白卡的民眾，近期要注意自己的郵件，並確認自己參加Medicaid的資格是否有變。

至於失去白卡的民眾，可以改為透過僱主，或透過可負擔健保法取得醫療保險。

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