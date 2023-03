【全國新聞】全美數百萬人4月1日起可能失去白卡醫療補助（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

俗稱白卡的聯邦醫療補助MediCaid 4月1日起將有重大變化,由於一項跟COVID疫情相關的法律即將在4月1日到期,將導致大批民眾失去聯邦醫療補助,國會亞裔、拉美裔以及非洲裔三個黨團週一共同發函給聯邦衛生部長Xavier Becerra,呼籲聯邦採取行動。

2020年3月國會通過的一項名為《家庭優先應對COVID》的法律,規定在疫情期間,各州必須讓不符合資格的人也能受保於Medicaid,以確保在公共衛生緊急狀態下,所有人都能獲得健康保險,這也使得數百萬人在疫情期間獲得白卡。

不過由於這項法律將於4月1日到期,屆時各州將重啟程序,排除不合資格的人士。

關注人士週一召開視訊會議,警告屆時最多可能有1500萬人會失去白卡,國會亞裔、拉美裔以及非洲裔三個黨團,領導60名多位國會議員,週一發函呼籲聯邦衛生部長Xavier Becerra,要求在法律4月1日失效之後,希望仍能保留Medicaid的覆蓋範圍,確保受影響的民眾仍能取得醫療保險。

國會拉美裔黨團主席Nanette Barragán說:「這項重要的保護,預計在4月1日結束,這代表著將終止覆蓋會重新恢復,而數百萬合資格的人可能會失去健保,有一項預測估計會有1500萬人,包括500萬拉美裔,會失去聯邦醫療補助。」

國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)說:「估計會有數百萬有色人種,包括一百萬個亞太裔,可能被排除出白卡計劃,這個驟失Medicaid健保乃史無前例,超過一半的有色人種,和4分之3的兒童,在仍符合資格時預期不獲登記,他們將失去醫保,因為州和領地的行政負擔。」

國會非洲裔黨團主席Steven Horsford說:「國會非洲裔黨團加入你們,大家呼籲州和聯邦採取行動,讓美國民眾繼續受保,因為對Medicaid持續保險的要求將在4月1日結束。」

關注人士聲稱受影響最大的將是有色人種和少數族裔社區。

由於國會通過的《2022年綜合撥款法案》,授權Becerra使用額外的執法工具,以確保各州履行保護家庭醫療保健的義務,並可以向表現不佳的州份問責,因此他們希望聯邦能清楚定義各州的法律義務,尤其是共和黨領導的州,確保這些州份不會因為文件因素,導致大量的取消福利。

關注人士也提醒有白卡的民眾,近期要注意自己的郵件,並確認自己參加Medicaid的資格是否有變。

至於失去白卡的民眾,可以改為透過僱主,或透過可負擔健保法取得醫療保險。

