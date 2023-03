【KTSF】

最近東灣奧克蘭(屋崙)和Emeryville市發生襲擊郵政局職員的罪案,當局懸紅5萬元,呼籲公眾提供線索協助破案。

全國郵遞員協會主席Edward Fletcher說:「在過去的幾個月裡,從用槍打破郵車的鎖,到賊人跳出汽車,用槍指著我們郵差的臉,最近情況真的很惡劣。」

聯邦調查人員表示,這些襲擊的背後是犯罪集團,會出售被盜的郵件,或使用被盜的郵件,來竊取個人資料。

當局懸紅5萬元,呼籲公眾提供破案線索獲取匪徒的資料,襲擊郵政工作人員的刑罰最高是監禁25年。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。