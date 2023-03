美國太空總署首次發現直接證據顯示金星有火山活動

【有線新聞】

太陽系除了地球,還有沒有地方有活火山?有天文學家從一批金星舊圖片,首次找到直接證據顯示金星有火山活動。

在地質學的角度,金星的表面相當年輕,這裡有超過1,000座火山,是太陽系最多火山的行星,但究竟金星的火山是死火山抑或活火山,天文學家一直沒定論,但最近終於有新線索。

美國太空總署的科學家早前重新審視一批1991年於金星拍攝的雷達影像,發現其中一座火山附近的圖片2月及10月時有顯著分別,只是相隔8個月但多了一片新地貌,附近的兩個火山口1號跟之前一樣,但2號明顯闊了,專家唯一想到的合理解釋是2號火山口曾經爆發,噴出的熔岩凝固之後形成新的地貌,意味至少於1991年這座火山依然是活火山,今次亦是首次有直接證據支持現代的金星有火山活動。

金星的大小跟地球差不多,有理論甚至認為金星的環境亦曾經和地球相似,甚至曾經有海洋,只是後來發生劇變,才變成現時的極端環境。

太空總署預計十年內會再派探測器到金星,到時有望更了解火山活動於金星演化的角色。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。