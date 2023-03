【全國新聞】佛州Miami海灘三日兩宗致命槍擊案 警方實施宵禁

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達州Miami海灘三日內發生兩宗致命的槍擊案,導致兩死兩傷,因應事發地點人數過多,而且不守規矩的人群,當地於週日深夜開始實施宵禁,並計劃在下個週未對該處實施額外的限制。

Miami警方稱,第一宗於上週五晚上近11時發生,當地的熱門地點南海灘正舉行St. Patrick’s Day節日,和春假慶祝活動期間發生槍擊案,導致一人死亡一人受傷,一名疑犯被捕,警方並在現場發現了四枝槍。

第二宗槍擊案則在週日凌晨3時半發生,導致一人死亡一人受傷。

針對這兩宗槍擊事件,和人數過多且不守規矩的人群,為了減輕危險和非法行為,Miami-Beach市實施宵禁,從週一晚午夜起到週二早上6時結束。

隨著春假開始,越來越多遊客會抵達Miami,當局指可能會更多的限制措施出台,並計劃在下個週未對該處實施額外的限制。

