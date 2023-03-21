【全國新聞】佛州Miami海灘三日兩宗致命槍擊案 警方實施宵禁

March 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CBS Miami / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達州Miami海灘三日內發生兩宗致命的槍擊案，導致兩死兩傷，因應事發地點人數過多，而且不守規矩的人群，當地於週日深夜開始實施宵禁，並計劃在下個週未對該處實施額外的限制。

Miami警方稱，第一宗於上週五晚上近11時發生，當地的熱門地點南海灘正舉行St. Patrick’s Day節日，和春假慶祝活動期間發生槍擊案，導致一人死亡一人受傷，一名疑犯被捕，警方並在現場發現了四枝槍。

第二宗槍擊案則在週日凌晨3時半發生，導致一人死亡一人受傷。

針對這兩宗槍擊事件，和人數過多且不守規矩的人群，為了減輕危險和非法行為，Miami-Beach市實施宵禁，從週一晚午夜起到週二早上6時結束。

隨著春假開始，越來越多遊客會抵達Miami，當局指可能會更多的限制措施出台，並計劃在下個週未對該處實施額外的限制。

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