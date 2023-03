【全國新聞】加州新法案確保醫院有足夠資源應對精神病患者（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了正視醫院在應對精神病患者資源不足的問題,代表舊金山的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)提出AB 1001法案,建議制定醫院標準,確保有足夠人力和訓練來滿足患者的需求。

楊馳馬說:「我們在這裡提出一個非常簡單的解決方案,應對我們城市和州面對的一個危機。」

楊馳馬和加州護士協會週一齊聚在St. Mary’s醫院,支持楊馳馬提出的AB1001法案,建議設立醫療標準,對有精神健康緊急狀況的患者提供即時幫助。

楊馳馬說:「第一是建立清楚的行為健康僱員標準,當一名患者進到醫院時,我們能確保有接受過訓練的人照顧他,法案也會創造真正的透明度和問責性,關於我們如何為有行為需要的人提供照顧。」

法案也建議設立訓練基金,投資在訓練精神健康治療的專業人士。

加州護士協會會長指出,目前醫院收治愈來愈多有精神方面問題的患者,但很多醫院並沒有專門的精神科團隊應對這些需求,所有的負擔都落到護士頭上。

加州護士協會會長Zenei Triunfo-Cortez說:「近幾年我們目睹了醫院對於精神健康服務的大規模削減,護士們已經長期發聲,指出病人到醫院來,逼切需要接受精神和行為問題的治療,但是這些呼籲都沒能獲得醫院行政人員的解答。」

加州護士協會公開呼籲,醫院需要有專責的精神科團隊,包括精神科技術人員、精神科護士和心理醫生。

Triunfo-Cortez說:「當病人面對行為健康緊急狀況,重要的是要有適當技能的團隊,讓患者恢復健康。」

週一也有在St. Francis醫院工作26年的護士談到在急診室的壓力,因為急診室必須收治各種病患,包括有精神危機狀態的患者,不過該醫院十多年來,都沒有資源及時應對這方面的需求。

出席活動的護士說:「護士們累了,護士們正經歷這危機的創傷後症候群,社區需要知道我們急診部門的狀況,因為我們沒有資源來幫助社區應付精神健康問題。」

楊馳馬提出的法案已送交州眾議院醫療委員會討論。

