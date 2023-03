【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Francisco初中上星期五發生傷人事件,一個學生涉嫌用刀刺傷另一個學生,受傷的學生是華裔。

上星期五中午時分,位於Francisco街夾Powell街的Francisco初中,一名學生被人刺傷,警方中午12點45分左右抵達現場,扣留了一名未成年人士,受傷的學生送院治療,目前情況穩定。

消息來源對本台透露,受傷的學生是華裔,而兩人是因為一個電子遊戲,很小的事在學校圖書館裡發生爭執。

本台得到的消息指出,學校當天為安全起見一度封閉校園,校方事後也強調攜帶武器到學校會有嚴重後果,週一有心理輔導員到學校提供支援。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。