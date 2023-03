【KTSF】

週一早上,德州Arlington市一間高中,有學生向另外一名同學開槍,導致一死一傷,目前警方已拘捕了槍手。

案發的Lamar高中在早上6點55分,一名男學生在學校外面向另一名男同學開槍,然後逃離校園,子彈碎片也擦傷了一名女學生,中槍的男學生送院後傷重不治。

警方隨後拘捕了涉嫌開槍的學生,並且找到了一把槍,他面臨謀殺罪起訴,案件動機有待調查。

