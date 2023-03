【國際新聞】中俄元首克宮會面 普京稱在習近平領導下中國將進一步發展

【有線新聞】

中國國家主席習近平抵達俄羅斯,展開國事訪問,與總統普京舉行非正式會談。習近平指兩國有相似的目標,又確信普京明年將獲支持連任總統;普京則讚揚中方對國際問題採取公平立場,笑言羨慕中國的發展歷程。

習近平與普京在克里姆林宮,舉行非正式一對一雙邊會談,是連任國家主席後首次外訪,兩人都形容對方是老朋友。

習近平指很高興應普京之約,在連任後首訪俄羅斯;指中方高度重視中俄關係,兩國有相似的奮鬥目標,應該有密切合作,又預計普京明年將會連任總統。

他說:「我也知道明年貴國將進行總統選舉,在總統先生的堅強領導下,俄羅斯繁榮發展取得了長足的進步。我堅信俄羅斯人民一定會繼續予汝總統先生堅定的支持。」

普京指兩國有很多共同任務和目標,仔細閱讀了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件,可以對此進行討論,又指中國在大多數國際問題上採取公平正義和平衡的立場,相信在習近平的領導下,中國將進一步發展,並完成國家發展目標。

他說:「最近這些年來中國在發展中,取得非常令人矚目的成績。世界各地的人都非常關注中國的發展的歷程,我們甚至有點羨慕你們。」兩人之後繼續閉門會談和共晉晚宴,俄羅斯傳媒披露,晚宴菜單上包括遠東海鮮開胃菜、鵪鶉蘑菇班戟及石榴雪芭等。

習近平一連三日國事訪問,焦點是周二與普京的正式會談,以及簽署合作文件等。他抵埗時發表書面講話,中方願繼續同俄方一道堅定維護以國際法為基礎的國際秩序,堅持真正的多邊主義,推動世界多極化和國際關係民主化,推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

普京日前被國際刑事法院指控涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行,法院頒令拘捕。烏克蘭國安官員在習近平到埗前表態指,俄軍投降和撤出烏克蘭領土,才有可能實現中方的和平方案;烏克蘭外交部則希望中國利用影響力,迫使俄羅斯停戰。

