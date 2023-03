【KTSF】

最近幾週連續聚集灣區的大氣河風暴,已轉往向南加州方向移動,不過受風暴邊緣影響,預計星期二灣區仍會下雨。

國家氣象局預測,灣區星期二的降雨和週日類似,雨勢不會很大,也不會有強風,但有機會下對流雨。

星期日早上9點以前,舊金山(三藩市)24小時內降雨量達0.67英吋,東灣奧克蘭(屋崙)則有半英吋降雨。

而日前在Monterey縣,因堤壩崩堤泛濫的Pajaro,當局在雨勢下首要任務,是確保災情不要再加劇。

而受上一波風暴強風影響,停電用戶眾多的南灣,現在已大致恢復供電。

