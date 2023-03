【全國新聞】特朗普「預告」周二被捕 籲支持者上街抗爭

【有線新聞】

美國前總統特朗普聲稱司法部門周二將根據捏造指控拘捕他,呼籲支持者上街抗爭,當局暫拒絕回應。

特朗普在旗下社交媒體發文指根據貪腐司法部門流出的消息,當局將根據捏造指控周二拘捕自己,呼籲支持者上街抗爭及奪回國家。他曾表明即使被起訴仍繼續競選總統,其律師指暫未收到拘捕通知,特朗普帖文基於媒體報道。

美國傳媒近日報道,紐約的聯邦檢察官辦公室正考慮起訴特朗普,指他涉嫌指示律師向成人影片女星丹尼爾斯支付「掩口費」,以隱瞞雙方的性關係,當局懷疑事件可能涉及偽造商業記錄的刑事罪行,特朗普一直否認指控。

眾議院議長麥卡錫形容潛在的起訴是激進檢察官濫用權力,將指示相關委員會調查,聯邦資金是否被用作政治檢控,干涉選舉。

據報警方正就特朗普可能被起訴引發的示威活動及如何押解這位前總統制定保安計劃,及監察社交媒體有否安全威脅。

司法部門另外亦正就涉嫌干預2020年大選和私人住所,被檢獲大量敏感機密文件,刑事調查特朗普。

